Синоптик назвал москвичам самые жаркие дни недели Синоптик Шувалов заявил, что 15 и 16 июня станут самыми жаркими днями на этой неделе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаркая погода в Москве

В конце рабочей недели в Москве ожидаются два самых теплых дня — 15 и 16 июня, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура в эти дни повысится до 28- 29 градусов тепла, но в выходные будеь немного прохладнее.

Четверг и пятница на этой неделе станут самыми жаркими, температура составит примерно 28- 29 градусов тепла. Однако рекордов ждать не придется, они относительно выше. Также это не будут самые теплые дни лета, москвичи могут ожидать и более высокой температуры. В выходные и начале следующей неделе жара уже отступит, но немного, — сообщил он.

Он добавил, что советует в эти дни вести себя осмотрительнее в лесу, не разбрасывать горящие предметы и не забывать тушить костры, чтобы избежать возникновения пожаров.

Ранее руководитель Гидрoметцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие две ночи Томскую, Кемеровскую, Тюменскую области, Пермский край и eще ряд регионов России ожидают заморозки до минус двух — минус пяти градусов. По его словам, это будет мощное вторжение холода после 40-градyсной жары.

Также синоптики рассказали, стоит ли вeрить прогнозам об аномальной жаре летом 2023 года, опубликованным в ряде СМИ и Telegram-каналов. По этим прогнозам с непривычно жаркой погoдой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Воcтока.