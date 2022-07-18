Вильфанд предрек ливни с грозой в нескольких регионах России Вильфанд: ливни с градом накроют ряд российских регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дождь в Москве

Сильные дожди ожидаются в нескольких регионах России в ближайшие дни. Местами они будут сопровождаться грозой, градом и сильным ветром, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Во многих регионах пройдут дожди. В понедельник в Липецкой, Пензенской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областях прогнозируется сильный грозовой дождь, град и порывы ветра до 15–20 м/с. Также в Рязанской и в Ростовской областях ожидается сильный дождь, гроза, ветер до 18 м/с, — рассказал он.

По словам Вильфанда, ливни также пройдут в Волгоградской, Тамбовской и Воронежской областях, Алтайском и Красноярском краях, Томской области, Хакасии и Туве.

Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что на протяжении всей недели в Москве ожидаются проливные дожди. Температурный фон при этом практически не изменится, он будет лишь на два-три градуса ниже климатической нормы. Града и гроз также ждать не стоит, так как эти погодные явления будут проявлять себя восточнее Урала.