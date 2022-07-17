«Лето встает на паузу»: метеоролог оценил климатические изменения в Москве Метеоролог Шувалов: Москву накроют проливные дожди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лето в Москве встанет на паузу, на протяжении всей следующей недели в Москве ожидаются проливные дожди, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО метеоролог Александр Шувалов. Температурный фон при этом практически не изменится, он будет лишь на два-три градуса ниже климатической нормы.

В то же время это будет достаточно комфортная погода для работы. Также ожидаются и проливные дожди, с пиком во вторник. Зато града и гроз ждать не стоит, так как эти погодные явления будут проявлять себя восточней Урала, а Москвы они не коснутся, — отметил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в грядущие выходные жителей столицы ожидает «вполне комфортная» погода: в субботу будет солнечно, а в воскресенье возможен небольшой дождь. При этом он добавил, что в ближайшее время температура в столице будет постепенно понижаться.