Ветврач выкинула на мороз кота со множественными переломами В Нижнем Новгороде ветврач выбросила на мороз сбитого машиной кота

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ветеринарный врач клиники в Нижнем Новгороде выбросила на мороз кота со множественными переломами, после того как его сбила машина, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Травмированное животное в коробке посреди снега нашла местная жительница и передала волонтерам.

Сбитого кота изначально привезли в ветклинику на Садовой улице неравнодушные горожане, там ему диагностировали перелом челюсти и лапы, а также черепно-мозговую травму. Несмотря на серьезные увечья, через несколько дней бедолага снова оказался на улице. В ветеринарной клинике отрицать «выписку» пациента не стали, подтвердив, что это они «отвезли животное на место, где его нашли».

Теперь кот проходит лечение в другом учреждении, там ему дали кличку Спайси. У него нашли проблемы с сердцем, кишечником и мочевым пузырем. Как рассказали медики, он хорошо реагирует на препараты и уже становится активным.

В начале января проводница поезда высадила в 30-градусный мороз выбравшегося из переноски кота Твикса. Женщина посчитала его бездомным, пока хозяин животного спал. При этом кот находился в поезде легально и ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Владелец животного заметил его исчезновение лишь спустя семь часов. К поиску кота были подключены свыше 300 волонтеров. Несколько дней спустя его нашли мертвым.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.