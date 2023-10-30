В Запорожье прогремел мощный взрыв Рогов сообщил о взрыве в Запорожье

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В находящемся под контролем Украины городе Запорожье прогремел взрыв, сообщил в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что подробности произошедшего появятся позже.

В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучал мощный объемный взрыв. Подробности позже. Город Запорожье был и будет свободным! — написал он.

Утром 30 октября стало известно о взрывах в Одессе. По словам очевидцев, в течение нескольких минут прозвучали два громких хлопка. В Одесской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.

Сообщалось, что в Одессе атаковали судоремонтный завод. Эту информацию подтвердил украинский депутат Алексей Гончаренко. Местные жители сообщают, что слышали взрывы в центре города, в микрорайоне Черемушки, а также в поселке Таирова.

Минувшей ночью несколько взрывов также раздались в городе Днепр и его окрестностях. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлялась воздушная тревога. Предупреждения об опасности с воздуха прозвучали на территории Николаевской области, а также части Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем украинских властей. В Киеве информацию о взрывах и возможных разрушениях не комментировали.