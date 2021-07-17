В Якутию направили два самолёта Бе-200 для тушения пожаров

В Якутию направлены два самолёта-амфибии Бе-200 в связи с ухудшением обстановки с лесными пожарами в регионе. Такое решение принял глава МЧС Евгений Зиничев, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным МЧС, первое воздушное судно прибуде т в течение суток в город Мирный из Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Также ожидается прибытие второго самолёта Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону.

Сейчас задымлённость фиксируется в 18 районах Якутии, в том числе в Якутске, дым в город заносит северо-западный ветер. В регионе действуют 223 природных пожара на общей площади свыше 1,4 млн га. Из-за сильного дыма на реке Лена было приостановлено движение паромов.

Всего на тушении пожаров в Якутии задействовано свыше 2,2 тыс. человек и более 270 единиц техники, также работает авиация.

Ранее свою помощь в тушении лесных пожаров в регионе предложил голливудский актёр Леонардо Ди Каприо. В ответ на его предложение замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сергей Сивцев заявил, что в регионе сами могут справиться с ситуацией.