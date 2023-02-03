В Якутии утекло целое озеро

В Якутии вблизи села Черкех целое озеро ушло под грунт и перетекло в соседний водоем, сообщает РЕН ТВ. По мнению специалистов, это произошло в результате глобального потепления — вода сама пробила себе путь сквозь землю и вытекла в другое озеро.

Жителя Якутии нашли на дне обмелевшего водоема огромную пещеру высотой с двухэтажный дом. Именно через нее вода и утекла.

Как рассказал в беседе с ЯСИА старший научный сотрудник лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны Института мерзлотоведения Леонид Гагарин, точная причина произошедшего неизвестна, ученые работают на месте природного явления. При этом он подчеркнул, что этот случай для Якутска не первый.

О причинах произошедшего пока говорить рано. Поедем туда в эту пятницу. Проведем исследование. Предварительные результаты станут известны в первой половине следующей недели. Нельзя сказать, что случай необычный. Такое порой происходит, в том числе и в Якутии, но в последнее время — все чаще, — поделился специалист.

Летом 2022 года в Ненецком автономном округе (НАО) произошло обмеление реки Печоры, что привело к нарушению транспортного сообщения. В связи с этим губернатор НАО Юрий Бездудный ввел режим ЧС в регионе.