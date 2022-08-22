Губернатор НАО ввел режим ЧС из-за обмеления Печоры

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Берег реки Печора

В Ненецком автономном округе (НАО) произошло обмеление реки Печоры, что привело к нарушению транспортного сообщения. В связи с этим губернатор НАО Юрий Бездудный на оперативном совещании принял решение ввести режим ЧС. В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что «прогноз пока неблагоприятный».

Печора на некоторых участках в республике Коми обмелела. Прогноз пока неблагоприятный. Люди возвращаются из отпусков и не могут добраться до Нарьян-Мара. В связи с этим принял решение ввести режим ЧС, — написал Бездудный.

Глава региона подчеркнул, что для тех, кто остался в Коми, власти организуют проезд по строящейся дороге Нарьян-Мар — Усинск в сопровождении ГИБДД и спасателей.

В тот же день, 22 августа, власти Рязанской области приняли решение ввести режим ЧС из-за лесных пожаров. Это было сделано с целью обеспечить защиту граждан в сложившейся ситуации. По словам губернатора Павла Малкова обстановка в области по-прежнему напряженная, а площадь, охваченная огнем, продолжает увеличиваться. По данным Авиалесоохраны, речь идет о восьми-девяти тысячах гектаров.