В Якутии более 100 оленей умерли от неизвестной болезни

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Алданском районе Якутии местные жители обнаружили более ста мертвых оленей, сообщает портал коренных народов Севера «Илкэн». Предполагается, что причиной гибели может быть укус энцефалитного клеща, ставшего переносчиком болезни.

Специалисты профильного ведомства взяли анализы у животных. Они подозревают, что у оленей был пироплазмоз. Результаты исследований будут готовы через неделю. Для лечения животных в Алданский район поставят ветеринарные препараты.

В данное время Управлением ветеринарии Алданского района проводятся мероприятия по недопущению дальнейшего распространения заболевания. Необходимые препараты закуплены и ожидают транспортировки до Алдана для проведения акарицидных обработок. Заготовка мяса в хозяйстве не велась, — уточнили в Депветеринарии.

Первые случаи падежа были зафиксированы 25 июля. В одном из оленеводческих хозяйств сообщили, что утром зафиксировали одного погибшего оленя, а к вечеру — еще пять.

Всего в Алданском районе в настоящее время содержится свыше восьми тысяч оленей. В Минсельхозе Республики Саха отметили, что произошедшая гибель животных не является критичной и «ни на что не влияет».

Ранее ветеринары рассказали, что защитить домашних животных от пироплазмоза можно специальными таблетками, каплями, ошейниками или спреями. По словам врачей, клещи способны нанести серьезный вред здоровью питомцев вплоть до летального исхода.