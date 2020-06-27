В водоёмах Норильска пробы не выявили превышения ПДК нефтепродуктов

https://static.news.ru/photo/5c1c40ac-b887-11ea-8068-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последние тесты не обнаружили превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов перед боновыми заграждениями норильских водоёмах.

За сутки превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений не зафиксированы, — сказал собеседник РИА Новости.

Он рассказал, что к ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 привлечены 473 человека и 235 единиц техники, а также четыре воздушных судна.

На ТЭЦ-3, которая принадлежит АО «НТЭК», входящему в группу «Норильский никель», 29 мая один из резервуаров хранения дизтоплива повредился из-за резкой просадки опор фундамента.

ЧП стало причиной утечки около 21 тыс. тонн топлива. «Норникель» считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Топливо отравило почву и загрязнило реки, по оценке экологов, на годы сделав их непригодными для планктона и рыбы. К утру 5 июня сотрудники МЧС сумели локализовать распространение нефтепродуктов.

На территории Красноярского края после этого ввели режим ЧС федерального уровня. Топливо было локализовано, а после аварии возбудили дело по целому ряду статей. Глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий разлива

Как писал NEWS.ru, после этого кабинет министров РФ одобрил поправки к федеральному закону, регулирующие процесс предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории страны.