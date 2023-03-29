В Видном задержали врача, который выгнал из скорой задыхающегося мальчика

Фото: Скриншот с видео/sledcom.ru

В подмосковном Видном врачи задержали врача Александр Яковенко, который выгнал из машины скорой помощи задыхающегося мальчика, передает Telegram-канал SHOT. Следователи вменяют ему оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и покушение на мошенничество в крупном размере.

Telegram-канал напомнил, что 11 марта медик вез на скорой 13-летнего ребенка с пневмонией из Видного в московскую больницу. Он потребовал от родителей мальчика 100 тысяч рублей, а когда не получил желаемой суммы, вернулся в Видное и высадил пациента с мамой.

По данным Telegram-канала SHOT, ранее из-за действий фельдшера погибла 23-летняя роженица с младенцем, после чего он ушел из медицины, но вернулся и вскоре избил коллегу-врача.

7 сентября 2022 года Telegram-канал Baza рассказал, что заведующий подстанцией скорой помощи в Подмосковье Александр Яковенко избил сотрудницу из-за того, что та записывала на видео их разговор. Как сообщает канал, Яковенко отчитывал врача-педиатра за плохую работу и требовал от нее объяснительную. По словам других коллег, он часто позволяет себе агрессивные высказывания и даже распускает руки, несколько сотрудниц жаловались на домогательства.

Когда сотрудница учреждения начала записывать разговор, Яковенко ругал ее за ненадлежащее оказание медуслуг пациенту. Затем он потребовал выключить камеру и, по словам пострадавшей, накинулся на нее. Мужчина заломал женщине руки, вырвал телефон и, повалив на пол, ударил в лицо, рассказала медик.