Baza: врач в Подмосковье избил подчиненную из-за видеосъемки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подстанция скорой помощи

Заведующий подстанцией скорой помощи в Подмосковье Александр Яковенко избил сотрудницу из-за того, что та записывала на видео их разговор, передает Baza. Как сообщает Telegram-канал, Яковенко отчитывал врача-педиатра за плохую работу и требовал от нее объяснительную. По словам других коллег, он часто позволяет себе агрессивные высказывания и даже распускает руки — несколько сотрудниц жаловались на домогательства.

Когда сотрудница учреждения начала записывать разговор, Яковенко ругал ее за ненадлежащее оказание медуслуг пациенту. Затем он потребовал выключить камеру и, по словам пострадавшей, накинулся на нее. Мужчина заломал женщине руки, вырвал телефон и, повалив на пол, ударил в лицо, рассказала медик.

Присутствующим в кабинете удалось успокоить агрессора. Пострадавшая обратилась в полицию.

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