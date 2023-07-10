В Великом Новгороде арестовали убийцу, спрятавшего труп девушки в бочке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителя Великого Новгорода, убившего 23-летнюю сожительницу и спрятавшего ее тело в бочку на балконе квартиры, заключили под арест, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК. Обвиняемый полностью признал свою вину и показал следователям на манекене, как совершал убийство.

Мы упали, я продолжал ее душить, растягивая руки в разные стороны. Рядом лежал носок, который я схватил одной рукой и засунул в рот, чтобы избавиться от хрипов, продолжая душить. И при помощи изоленты придал телу более удобный вид, чтобы поместить в бочку, — рассказал обвиняемый.

По версии следствия, в начале июня 23-летний горожанин в ходе ссоры задушил свою сожительницу ручкой от сумки и спустя несколько дней спрятал труп в бочку, которую вместе со знакомым вынес на балкон, сказав приятелю, что в ней находятся удобрения. Спустя месяц юноша переехал с этой квартиры к другой девушке, где и был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Обвиняемого отправили в СИЗО.

Ранее в СК сообщили, что тело девушки обнаружили в бочке на балконе квартиры 7 июля. СМИ писали, что труп нашли после того, как мать погибшей заявила в полицию о пропаже дочери. Предположительно, перед убийством молодой человек принес бочку домой и сказал возлюбленной, что емкость нужна для химических удобрений.