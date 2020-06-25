В уральском городе водители маршруток массово уволились ради пособий

https://static.news.ru/photo/f4582b60-b6f7-11ea-aba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водители маршруток в Юрюзани (Челябинская область) посчитали, что получать пособие по безработице выгоднее, чем работать. В связи с этим они стали массово увольняться.

Как сообщает издание Znak.com, о проблеме рассказал заместитель главы Юрюзани Денис Голубев. Он отметил, что остался только один водитель, который работает на маршруте Катав-Ивановск — Юрюзань.

Предприниматель ищет водителей, но пока безуспешно... Поэтому какое-то время просим жителей потерпеть. Мы прилагаем все усилия к решению этой неожиданно возникшей проблемы, — цитирует Голубева издание.

Он добавил, что переговоры с перевозчиками из соседнего населённого пункта тоже не привели к решению проблемы, поскольку «там проблема с техникой».

Ранее сообщалось, что в Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера размер выплаты по безработице составляет 15 тысяч рублей. Выплата предназначена безработным, потерявшим работу в 2020 году. При этом претендующий на пособие должен проработать в нынешнем году не менее 60 дней. Начисления будут производиться автоматически.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин 11 июня подписал постановление, согласно которому нетрудоустроенные граждане страны смогут получить дополнительную финансовую поддержку от государства. В частности, выплаты пособий по безработице продлили на три месяца для тех, у кого срок получения денег закончился после 1 марта.