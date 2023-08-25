Стало известно, кто мог забрать самописцы с самолета Пригожина «ВЧК-ОГПУ»: поиски самописцев с разбившегося самолета Пригожина продолжаются

Фото: RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник пишет, что в Тверской области по-прежнему идут поиски бортовых самописцев с разбившегося самолета бизнесмена Евгения Пригожина. Собеседник канала предположил, что самописцы могли ранее обнаружить сотрудники ЧВК «Вагнер» и забрать с собой.

Есть подозрения, что их могли найти и забрать наемники ЧВК «Вагнер», которые наводнили округу после ЧП, — указано в сообщении канала.

Бизнес-джет Embraer с бортовым номером RA-02795, принадлежащий Евгению Пригожину, разбился 23 августа в 15 километрах от села Хотилово в Бологовском районе Тверской области. Самолет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. В нем находились 10 человек, трое из них — члены экипажа. В списке пассажиров значились сам Пригожин, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще ряд сотрудников военной компании. Все находившиеся в самолете погибли.

Одна из версий крушения самолета — теракт на борту. Информацию проверяют спецслужбы. В Следственном комитете сообщили, что по факту крушения бизнес-джета Пригожина возбуждено дело о нарушении правил полета.

Примерно в 21:00 23 августа появились данные, что второй самолет Пригожина сел в Остафьево. Борт с номером RA-02748 приземлился на территории московского частного аэропорта.