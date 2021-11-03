В Туве объяснили, что такое антиковидные паспорта для школьников

Власти Тувы введут для учащихся так называемые антиковидные паспорта. Они будет представлять собой вкладыш в дневник на двух странциах, который получит название «дневник здоровья». Об этом NEWS.ru рассказал и. о. зампредправительства региона Александр Брокерт. По его словам, такой вкладыш в дневник должен появиться у каждого ребёнка в регионе к 12 ноября.

В нем будут указаны данные ребёнка, адрес проживания и полный состав семьи.

Будет три графы: красная жёлтая и зелёная. Красные — если непривит, жёлтый — если привит первым компонентом вакцины, зелёный — если привит полностью. Такой дневник здоровья предлагаем заполнять детям, чтобы они со всей семьёй поговорили и заполнили. Классный руководитель будет его проверять и такой общий дневник здоровья класса вывешивать. Он будет еженедельно заполнятся, тем самым дети будут подвигать своих родных, чтобы люди вакцинировались, — сказал Брокерт.

В пресс-службе правительства республики ранее отметили, что в документе будет отражена информация о контактах школьника и его окружения с больными коронавирусом и о прививках родителей учащегося.

В документе будет отражена информация о контактах школьника и его окружения с больными коронавирусом, а также о прививках родителей учащегося.

Ранее стало известно, что в Туве планируется провести дезинфекцию всех помещений образовательных учреждений для окончания школьных каникул. Кроме того, власти намерены проводить антиковидную пропаганду среди учеников. Планируется приглашать на уроки врачей и разъяснять санитарно-эпидемиологические правила.