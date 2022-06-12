В «Транснефти» отреагировали на попытку подрыва нефтепровода «Дружба» В «Транснефти» заявили, что нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме

Фото: Игорь Климов/vk.com

Нефтепровод «Дружба» в Брянской области продолжает работать в штатном режиме, заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, прокачка нефти через Беларусь как в направлении Польши, так и в Центральную Европу транзитом через Украину идет в соответствии с графиком, передает ТАСС. Ранее появилась информация о попытке подрыва нефтепровода.

Нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме. В соответствии с графиком прокачка идет транзитом через Беларусь как в направлении Польши, так и в Центральную Европу транзитом через Украину. Перебоев в поставках не было, — сказал Демин.

Ранее BAZA сообщала, что утром 11 июня было зафиксировано три взрыва около поселка Гулевка. По данным издания, взрывы повредили трансформаторную подстанцию, кабель и противоподкопную трубу, но сам нефтепровод «Дружба» не пострадал.

Накануне появилась информация, что на территорию Брянской области зашла группа украинских диверсантов. По предварительным данным, вторжение разведчиков произошло в районе населенного пункта Подывотье под Брянском