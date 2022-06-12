BAZA: в Брянской области попытались подорвать нефтепровод «Дружба»

В Брянской области была совершена попытка подорвать нефтепровод «Дружба», передает Telegram-канал BAZA. Сообщается, что утром 11 июня были зафиксировано три взрыва около поселка Гулевка. Взрывы повредили трансформаторную подстанцию, кабель и противоподкопную трубу. Сам нефтепровод не пострадал.

Сам трубопровод «Дружба» не пострадал, однако противоподкопная труба и подстанция оказались повреждены, а также был обесточен энергоблок управления задвижкой. Разлива нефтепродуктов удалось избежать — с 24 февраля трубопровод законсервирован, но внутри находится дизельное топливо, — сообщает Telegram-канал.

10 июня появилась информация, что на территорию Брянской области зашла группа украинских диверсантов. По предварительным данным, вторжение разведчиков произошло в районе населенного пункта Подывотье под Брянском. В источнике уточнили, что после входа разведчиков на территорию РФ произошло боевое столкновение. Уточняется, что предположительное место дислокации диверсантов ВСУ обстреляли из гранатометов и гаубиц.