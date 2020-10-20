В Татарстане проверяют сообщение о крушении вертолёта

https://static.news.ru/photo/887a2d26-12dc-11eb-8a85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС по Татарстану проводят проверку сообщения о падении вертолёта. Предполагается, что авария произошла у населённого пункта Богородское Пестречинского района.

Информация о ней поступила спасателям днём 20 октября. К месту возможного происшествия были направлены личный состав и техника районного пожарно-спасательного гарнизона. Пока поисковые работы успехом не увенчались.

В ведомстве отметили, что в целях поиска организовано взаимодействие с международным аэропортом Казань, ФСБ, МВД, центром медицины катастроф республиканского Минздрава и другими ведомствами, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Вологодской области разбился легкомоторный вертолёт марки Robinson R44, летевший в Великий Устюг. В результате погибли два человека, включая гендиректора вотчины Деда Мороза Олега Васильева.