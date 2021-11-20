В Татарстане назвали условие отмены QR-кодов в общественном транспорте

Систему QR-кодов в общественном транспорте Татарстана отменят в случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации с COVID-19, рассказали NEWS.ru в пресс-службе президента республики. Представители властей региона отметили, что ограничения могут снять, «исходя из ситуации».

В постановлении, которое было подписано, говорится о том, что все ограничения, которые действуют в республике, действуют до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Исходя из ситуации, да, [QR-коды в общественном транспорте могут отменить], — рассказали в пресс-службе президента Татарстана.

Татарстан, первым из субъектов РФ, с 22 ноября вводит систему QR-кодов в общественном транспорте. Предъявлять цифровой документ надо будет в городском и муниципальном транспорте, включая казанское метро. Также QR-коды будут проверять при продаже билетов. Подойдут документы о перенесённом коронавирусе или медотводе.

По словам замглавы Минтранса региона Андрея Егорова, в случае отсутствия QR-кода пассажиру придётся покинуть транспорт. А с 16 ноября в регионе стартовал набор QR-контролёров.

Ранее посол России в африканской республике Кабо-Верде Наталья Поклонская ответила в Instagram на вопросы подписчиков, связанные с QR-кодами. Дискриминацию по наличию или отсутствию у граждан кодов она назвала нарушением основных прав человека. Дипломат также раскритиковала призывы лишать дипломов медиков за высказывания против вакцинации.