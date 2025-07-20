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20 июля 2025 в 17:34

В Таиланде трагически погиб российский артист балета

В Таиланде погиб артист балета из Якутии Михаил Дмитриев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Артист балета из Якутии Михаил Дмитриев трагически погиб в Таиланде, сообщила пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона. Труппа призвала жителей республики помочь в сборе средств для транспортировки тела. Обстоятельства смерти артиста в театре не уточнили.

Горькая новость пришла из Таиланда: трагически погиб наш земляк — талантливый артист балета Михаил Дмитриев... Сумма сумасшедшая, и она будет расти с каждым днем до тех пор, пока тело будет находиться на чужбине, — говорится в сообщении.

Театр принес соболезнования родным и близким Дмитриева. В пресс-службе отметили, что погибший был ведущим солистом балетной труппы и участвовал во всех текущих и премьерных постановках.

За свою карьеру Дмитриев успел покорить многие престижные сцены. Он блистал на Всероссийском фестивале классического балета «Стерх», фестивале «Видеть музыку», выступал в городах Поволжья, Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа в рамках федерального проекта «Большие гастроли».

Особой страницей его биографии стало участие в премьере оперы-олонхо «Ньургун Боотур», посвященной 100-летию ЯАССР, на сценах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Днях Якутии в Казахстане и Киргизии в 2024 году. В 2025-м он вошел в число участников Национального театрального фестиваля «Золотая маска» с этнобалетом «Сияющий камень», который удостоился престижной премии.

Ранее стало известно о смерти кинорежиссера Юрия Кары, снявшего фильмы «Завтра была война», «Воры в законе» и «Мастер и Маргарита». Он скончался в Ялте на 71-м году жизни от инфаркта.

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