В Таганроге бизнесмен шесть лет избивал и морил голодом сына В Таганроге бизнесмена обвинили в истязании сына и заключили под стражу

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В Таганроге 33-летний бизнесмен на протяжении шести лет избивал и морил голодом сына, сообщила KP.RU со ссылкой на пресс-службу областного управления Следственного комитета. Отмечается, что в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Истязание», его заключили под стражу.

По данным издания, с 2016 по сентябрь 2022 года предприниматель систематически избивал сына руками и различными предметами. Кроме того, отец лишал ребенка необходимого питания, нарушал режим дня.

Как пишет издание, сейчас мальчику 12 лет, все это время отец воспитывал его без матери. Сам мужчина владел небольшим бизнесом по продаже овощей и фруктов. В итоге заявление в полицию написала его родственница. После этого мальчика изъяли из семьи, а мужчину заключили под стражу. Ход расследования уголовного дела взяла под контроль прокуратура Ростовской области.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка должностным лицам органов системы профилактики, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что житель Нижегородской области отрезал фалангу пальца своей приемной дочери-пятикласснице, его задержали. Мужчина бил девочку с 2019 года, о чем она рассказала подругам из школы-интерната. В тот год ее взяла под опеку многодетная семья, отец в которой и применял насилие.

До этого в Волгоградской области мачехе предъявили обвинение в истязании утюгом падчерицы. Женщину также подозревают в унижениях девочки: родительница опускала голову ребенка в унитаз и смывала воду.