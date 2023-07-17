В Совфеде заявили о полной безопасности сухопутного коридора в Крым Сенатор Ковитиди: безопасно уехать из Крыма можно на пароме или через новые регионы России

Фото: Романенко Эрик/ТАСС

Паническое настроение отдыхающих в Крыму туристов на фоне теракта на мосту в нынешней ситуации недопустимо, существует несколько абсолютно безопасных вариантов, как покинуть полуостров, заявила в беседе с NEWS.ru сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. Она объяснила, что уехать оттуда можно на пароме через Керченский пролив, а также через новые регионы РФ.

Предложено несколько альтернатив. Во-первых, это передвижение на пароме через Керченский пролив, а во-вторых, путь по новым регионам, о которых говорил глава правительства, — сказала она.

Сенатор подчеркнула, что предложенные маршруты полностью безопасны, иначе бы их не предлагали. Она подчеркнула, что Минтранс сейчас активно курирует все транспортные вопросы по Крыму.

Сегодня для паники нет оснований, и все туристы через некоторое время смогут спокойно выехать с территории Крыма, — резюмировала она.

Ранее Минтранс порекомендовал гражданам, следующим в Крым или из Крыма через новые регионы, скачать дорожные офлайн-карты из-за перебоев с мобильным интернетом. Протяженность маршрута от Джанкоя до контрольно-пропускного пункта в Ростовской области составит порядка 400 километров, добавили в министерстве.