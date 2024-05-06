На видео попала драка мужчин совками через балкон В Сочи двое соседей через балкон подрались совками из-за дамы сердца

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Сочи очевидцы засняли на видео потасовку двух соседей, сообщает Telegram-канал Baza. Мужчины дрались подручными средствами через балконную перегородку и обменивались гомофобными оскорблениями. В ход шли пластиковые швабры и совки. Один из драчунов требовал от оппонента покинуть Россию и уехать в Армению, а после распылил в лицо недоброжелателя перцовый баллончик.

По данным Kub Mash, подобные стычки мужчины устраивают регулярно, а причиной является дама сердца, которую они не поделили.

Ранее на видео засняли конфликт с участием «уличных художников» в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как на девушку нападает другая женщина. Сотрудник МВД и приятель нападавшей не смогли ее остановить. Параллельно с этим другой вандал в очень эмоциональной форме объяснял полицейскому его «неправоту».

1 мая две компании подростков подрались в парке в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Молодые люди пустили в ход перцовый баллончик. Один из участников драки обратился в больницу. В полицию обратился 15-летний друг пострадавшего.