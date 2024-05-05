Появилось видео потасовки «уличных художников» в Петербурге Драка «уличных художников» на Римского-Корсакова в Петербурге попала на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конфликт с участием «уличных художников» в Санкт-Петербурге попал на видео, которое представил Telegram-канал «78». На кадрах видно, как на девушку нападает другая женщина.

Сотрудник МВД и приятель нападавшей не смогли ее остановить. Параллельно с этим другой вандал в очень эмоциональной форме объяснял полицейскому его «неправоту», уточняет источник.

Потасовка произошла несколько дней назад. Девушка вызвала стражей порядка, когда заметила компанию молодых людей, которые рисовали граффити на Садовой. Очевидица решила проследить за художниками, чтобы помочь полиции. Однако ее быстро заметили.

Граффитисты обнаружили слежку на проспекте Римского-Корсакова. Художники набросились на потерпевшую с кулаками.

В результате драки потерпевшая получила сотрясение мозга. Граффитистов задержали правоохранители.

В Петербурге ранее любитель пива украл ящик с алкогольным напитком и попал на видео. Инцидент произошел, пока сотрудник магазина разгружал грузовик. Утром 5 мая в жилкомплексе «Солнечный город» злоумышленник дождался, пока работник с очередной партией пива войдет в магазин. После этого мужчина залез в грузовик, забрал ящик и сбежал с места преступления.