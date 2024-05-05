В Петербурге любитель пива украл ящик «пенного» и попал на видео Житель Петербурга вытащил ящик пива из грузовика и скрылся

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина украл ящик пива, пока сотрудник магазина разгружал грузовик с алкоголем, передает «78». По данным канала, инцидент произошел утром 5 мая в жилом комплексе «Солнечный город».

На опубликованных кадрах видно, как злоумышленник дожидается, пока работник с очередной партией пива войдет в магазин. После чего он залезает в грузовик, забирает ящик пива и сбегает с места преступления.

В апреле пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области сообщила, что в Волгограде группа неизвестных напала на 43-летнего ветерана СВО и ограбила его, забрав банковскую карточку и мобильный телефон. Уточняется, что злоумышленники сняли с карточки пострадавшего три миллиона рублей. Полицейским удалось установить личность одного из подозреваемых, им оказался 17-летний подросток.

Ранее в подмосковном Красногорске 24-летняя местная жительница с игрушечным пистолетом ограбила пекарню. В заведение девушка с розовыми волосами вошла в красной маске. Позже полиция выследила ее маршрут по камерам наблюдения и задержала в квартире.

В сентябре аналогичное преступление произошло в Свердловской области. Там мужчина с игрушечным пистолетом ограбил булочную. Пока грабитель собирал деньги, одна из женщин начала бить злоумышленника подносом по голове. Позднее мужчина был задержан.