Ветерана СВО ограбили на три миллиона рублей в Волгограде Подростка задержали в Волгограде после ограбления ветерана СВО на 3 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде группа неизвестных напала на 43-летнего ветерана СВО и ограбила его, забрав банковскую карточку и мобильный телефон, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области. Уточняется, что злоумышленники сняли с карточки пострадавшего три миллиона рублей.

Предварительно установлено, что в ночь с 31 марта на 1 апреля 2024 года группа неизвестных, находясь на улице Краснополянской в Волгограде, напала на 43-летнего мужчину, который является участником специальной военной операции, похитив его мобильный телефон и банковскую карту, — указано в сообщении.

Также уточняется, что полицейским удалось установить личность одного из подозреваемых, им оказался 17-летний подросток. Сейчас оперативники выясняют, кто еще участвовал в нападении. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц.

Ранее в центре Ростова Ярославской области несколько мужчин избили участника СВО и его супругу. Заявляется, что по пути домой пара заметила на улице агрессивную толпу, которая нападала на прохожих, и решила вмешаться. После этого агрессоры с кулаками набросились сначала на мужчину, его жену, а затем и случайного прохожего.