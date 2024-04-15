Ограбление с игрушечным пистолетом в подмосковной пекарне попало на видео Девушка с игрушечным пистолетом ограбила пекарню в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Красногорске 24-летняя местная жительница с игрушечным пистолетом ограбила пекарню, передает пресс-служба УМВД региона. В заведение девушка с розовыми волосами вошла в красной маске. Позже полиция выследила ее маршрут по камерам наблюдения и задержала в квартире.

Злоумышленница в дневное время в маске зашла в пекарню, расположенную на улице Сходненской, и, угрожая продавцу пистолетом, потребовала деньги из кассы, после чего, похитив их, скрылась. В ходе обыска по месту проживания задержанной оперативники обнаружили и изъяли одежду, игрушечный пистолет, а также часть денежных средств, — сообщили в полиции.

На оперативных кадрах с места задержания видна небольшая стопка сторублевых купюр, которые остались у подозреваемой после налета на магазин. Сейчас девушке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

В сентябре похожее преступление произошло в Свердловской области. Там мужчина с игрушечным пистолетом ограбил булочную. Во время того, как грабитель собирал деньги, одна из женщин решила защитить заведение и начала бить злоумышленника подносом по голове.