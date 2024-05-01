Две компании подростков схлестнулись в петербургском парке Подростки подрались в Петербурге и распылили перцовый баллончик

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Две компании подростков подрались в парке в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». Молодые люди пустили в ход перцовый баллончик, один обратился в больницу, возможно возбудят уголовное дело.

Два дня назад вечером в экстренную службу позвонил 15-летний парень и заявил, что его друга избивают. Патруль выяснил, что молодой человек из более многочисленной компании стал задирать двух подростков, его друзья попытались разнять драку, кто-то распылил баллончика. Полицейские задержали двух девятиклассников, им по 15 лет, обоих забрали родители.

Один из пострадавших позже обратился в больницу, где у него диагностировали ушибы и оказали медицинскую помощь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также сегодня стало известно, что семилетнего сына жительницы Первомайского района Новосибирска ударили электрошокером на улице. Пострадавший попал в больницу. По словам врачей, серьезных последствий для ребенка не будет, но ущерб здоровью причинен. Его мать обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Приблизительный возраст напавших мальчиков — 12–14 лет.