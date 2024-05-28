В Смоленске задержали майора из Москвы за вымогательство 25 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Смоленске задержали майора МВД из Москвы за вымогательство 25 млн рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление ведомства. Отмечается, что полицейский потребовал взятку за «непривлечение третьего лица к уголовной ответственности».

Майор полиции был задержан 26 мая во время получения денег за непривлечение лица к уголовной ответственности, — приводит канал слова собеседника.

По данным канала, бутафорные купюры передали столичному майору на автостоянке в Смоленске. Преступление зафиксировали оперативники. Операцию проводили сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Смоленской области. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Накануне сообщалось, что сотрудники УФСБ по Воронежской области и отдела собственной безопасности регионального управления ФСИН задержали начальника ИК-2 Максима Запрудских, подозреваемого в получении взятки.

До этого стало известно о задержании заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова во время получения взятки. Ее размер составил 1,3 млн рублей. Позже губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что Власов подал в отставку. Аппарат регионального правительства ждет оценку правоохранительных органов в связи с произошедшим.