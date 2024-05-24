Стало известно о задержании замглавы Кубани за миллионную взятку РИА Новости: замгубернатора Кубани Власова задержали за взятку в 1,3 млн рублей

Фото: fsb.ru

РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщает, что заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали. По данным агентства, мужчину задержали во время получения взятки. ТАСС в свою очередь пишет, что размер мзды составляет 1,3 млн рублей. Официального подтверждения информации пока не было.

Замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки, — сказал источник.

Согласно информации на сайте администрации региона, Власов по указу губернатора Кубани Вениамина Кондратьева был назначен на должность его заместителя в декабре 2022 года. Власов курировал работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, Министерство ГО и ЧС края. Также указывается, что с 2008 по 2019 год вице-губернатор служил в ВС России.

Ранее в гараже арестованного за взятки главы свердловского антикоррупционного управления полковника Андрея Дьякова обнаружили четыре элитных автомобиля. По данным источника, все эти автомобили оформлены на третьих лиц.

Речь идет о матовом суперкаре Ferrari Roma с мощностью двигателя в 620 л. с., электрокаре Porsche Taycan, а также о кроссоверах BMW и Lexus. Страхователем автомобиля Ferrari, стоимость которого достигает 40 млн рублей, является фирма «Евразия». Предположительно, автомобиль взят в лизинг.