Стало известно, за что задержан начальник исправительной колонии в Воронеже ФСИН: в Воронежской области задержали начальника исправительной колонии №2

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УФСБ по Воронежской области и отдел собственной безопасности регионального управления ФСИН задержали начальника ИК № 2 Максима Запрудских, рассказали ТАСС в пресс-службе УФСИН по области. В правоохранительных органах агентству сообщили, что Запрудских подозревается в получении взятки.

Сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Воронежской области совместно с представителями УФСБ России по Воронежской области задержан начальник ФКУ ИК-2 УФСИН России по Воронежской области Запрудских М. А. Сотрудниками СУ СК России по Воронежской области проводится проверка, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о задержании генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, занимавшего должность начальника Главного управления связи Вооруженных сил России. По данным РЕН ТВ, незадолго до этого он мог получить взятку от друга на 2 млн рублей. Супруга высокопоставленного военного утверждает, что эти деньги Шамарин получил от друга в долг на подарок сыну на свадьбу.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок назвал арестованного Шамарина серьезной фигурой. По его мнению, на третий год СВО со связью в российской армии действительно наблюдаются проблемы. По его словам, у противника она на порядок выше качеством.