«Ого-го фигура»: военкор об аресте Шамарина Котенок: арестованный генерал Шамарин — серьезная фигура

Фото: МО РФ

Вадим Шамарин

Арестованный начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин — серьезная фигура, написал в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Он отмечает, что на третий год СВО со связью в российской армии действительно проблемы. У противника, по его словам, она на порядок выше качеством.

Еще один арестован — Шамарин, не абы кто, не какая-то, пардон муа, стандартная паркетная задница с брежневской орденской колодкой «За взятие Казани», а целый начальник главного управления связи ВС РФ. Это ого-го фигура, доложу я вам, это уровень, — пишет журналист.

Ранее в СК сообщили, что Шамарин получил взятку в 36 млн рублей от одного из предприятий за увеличение закупок для Минобороны России. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, генерал брал взятки с апреля 2016 года.

Военный корреспондент Александр Коц до этого высказался о недоумении вокруг ареста генерала. По его словам, если бы к нему были претензии по связи, тогда «надо было бы дело по госизмене заводить». Журналист добавил, что предшественник Шамарина на посту — Халик Арсланов — «тоже не за плохую связь присел, а за мошенничество».

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя ситуацию с арестами высокопоставленных чиновников Минобороны РФ, заявил, что коррупцию в случае ее проникновения в ВС необходимо «выжигать каленым железом». По его словам, в случае выявления факта кражи выделяемых на СВО денег необходимо проводить тщательные расследования.