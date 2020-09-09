В школах Подмосковья полдники заменят на обеды для учеников второй смены

https://static.news.ru/photo/5ab58f70-f2c5-11ea-9f05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для учеников начальной школы, которые учатся во вторую смену в Подмосковье, бесплатные горячие полдники собираются заменить на обеды. Об этом сообщила руководитель отдела надзора по гигиене детей и подростков областного управления Роспотребнадзора Елена Черныш.

В данное время в регионе те, кто учится в начальной школе в первую смену, получают завтрак, а ученики второй смены ― полдник.

Пришли рекомендации федеральной службы. Позиция федеральной службы и Министерства здравоохранения России такова, что вторая смена должна получать обеды. Когда будем перезаключать контракты на следующий год, это должны быть обеды, — цитирует чиновницу «Радио 1».

Как отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов, чтобы понять, к какому приёму пищи для детей, обучающихся во вторую смену, склоняется большинство родителей, в школах Подмосковья будет проведён мониторинг.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил министру просвещения Сергею Кравцову организовать бесплатное питание для учеников начальной школы во всех регионах России. По его словам, реализовать это необходимо в несколько этапов, однако затягивать не стоит.