В Севастополе объявлена воздушная тревога Развожаев сообщил об объявлении воздушной тревоги в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе была объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он также опубликовал порядок действий для граждан, находящихся в многоквартирных домах.

В частности, севастопольцам посоветовали плотно закрыть все окна и не подходить к ним до завершения воздушной тревоги. Кроме того, необходимо перекрыть газ, воду и отключить электричество. Укрыться лучше в комнате с несущими стенами в значительном удалении от окна. Если гражданин знает, где находится ближайшее укрытие, то с собой необходимо взять документы, мобильный телефон и банковские карты, говорится в сообщении.

Днем ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. По его словам, удалось сбить пять беспилотных летательных аппаратов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов уточнил, что часть сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков в районе судостроительного завода имени Бутомы. Военный корреспондент Юрий Котенок утверждал, что украинские войска пытались атаковать Крымский мост.