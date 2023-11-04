Котенок: ВСУ пытались атаковать Крымский мост

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост в Керчи

ВСУ пытались атаковать Крымский мост, сообщил в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, в районе города Керчи прозвучали взрывы. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Взрывы в районе Керчи. Противник пытается поразить Крымский мост, — написал он.

Позже военкор отметил, что атака отбита, а мост не поврежден. Задымление он назвал результатом падения обломков перехваченной ракеты.

До этого 4 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу и сообщил, что дым в районе Севастопольской бухты — это средство маскировки. Движение транспорта по Крымскому мосту временно закрыли.

Как сообщал Telegram-канал «Рыбарь», движение морского транспорта также приостановлено. По предварительной информации, со стороны Хмельницкой области взлетели четыре носителя крылатых ракет Storm Shadow Су-24М. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Ранее стало известно о попытке Вооруженных сил Украины атаковать территорию Крыма с помощью 16 беспилотных летательных аппаратов. Украинская армия запустила дроны со стороны Херсонской области, и все они были уничтожены системами противовоздушной обороны. По предварительным данным, обломки двух БПЛА повредили жилой дом в поселке Первомайское. Еще несколько беспилотников упали на животноводческую ферму. Пострадавших среди местного населения нет.