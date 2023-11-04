В Крыму сообщили о работе системы ПВО Аксенов: в Керчи отработала система ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Керчи отработала система ПВО, сообщил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что часть сбитых ракет упали на территорию одного из сухих доков в районе судостроительного завода им. Бутомы.

В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации, — написал он.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что ВСУ пытались атаковать Крымский мост. По его словам, в районе города Керчи прозвучали взрывы. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Позже военкор отметил, что атака отбита, а мост не поврежден. Задымление он назвал результатом падения обломков перехваченной ракеты.

До этого 4 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу и сообщил, что дым в районе Севастопольской бухты — это средство маскировки. Движение транспорта по Крымскому мосту временно закрыли.

Как сообщал Telegram-канал «Рыбарь», движение морского транспорта также приостановлено. По предварительной информации, со стороны Хмельницкой области взлетели четыре носителя крылатых ракет Storm Shadow Су-24М. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.