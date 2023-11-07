Власти Севастополя сообщили об атаке беспилотников Развожаев: ПВО работает в Севастополе, над морем сбиты 5 БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе сработала система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, удалось сбить пять беспилотных летательных аппаратов.

В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над акваторией уже сбито пять БПЛА, — написал глава города.

Он также добавил, что все службы работают в штатном режиме. Других подробностей не приводится.

4 ноября Развожаев объявил воздушную тревогу и сообщил, что дым в районе Севастопольской бухты — это средство маскировки. Движение транспорта по Крымскому мосту было временно закрыто.

До этого стало известно о попытке Вооруженных сил Украины атаковать территорию Крыма с помощью 16 беспилотных летательных аппаратов. Украинская армия запустила дроны со стороны Херсонской области. Все они были уничтожены системами противовоздушной обороны. По предварительным данным, обломки двух БПЛА повредили жилой дом в поселке Первомайское. Еще несколько беспилотников упали на животноводческую ферму. Пострадавших среди местного населения нет.

Гбернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что над территорией региона были сбиты семь ракет. По его словам, целью атаки ВСУ был Крым, большинство снарядов уничтожили в воздухе, две ракеты сдетонировали в пустынном районе.