В Сети появились видео якобы уничтожения Антоновского моста в Херсоне

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Ряд российских Telegram-каналов опубликовал видео с предполагаемым подрывом Антоновского моста в Херсоне. На кадрах видно, что часть пролетов переправы полностью уничтожена. Министерство обороны России эту информацию не подтверждает.

Информацию об уничтожении моста не подтверждает и украинская сторона. Проукраинские Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев пишут, что мост еще стоит. Точной информации о том, кто конкретно бьет по переправе, также нет.

В свою очередь Telegram-канал Readovka пишет, что помимо Антоновского моста уничтожен был и железнодорожный, который находится рядом. Эту информацию Минобороны тоже не подтверждает.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что Херсон — тяжелая боевая территория, о чем было известно с самого начала операции. Он подчеркнул, что Суровикин поступил как «настоящий боевой генерал», не боящийся критики, и что именно ему отвечать за солдат, «ему виднее».