В Ростове прошёл обыск у экс-главы Минздрава по делу о смертях в госпитале

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Следователи провели обыск дома у бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской по делу о смерти пяти пациентов в госпитале для коронавирусных больных.

Источник в следственных органах сообщил, что обыск прошёл в рамках уголовного дела по факту смерти пяти пациентов в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону, передаёт РИА Новости.

На выходных был обыск и у Быковской дома, — сообщил источник.

Также 30 октября следователи провели обыски в администрации города, областном Минздраве и дома у бывшей главы горздрава Надежды Левицкой.

Ранее в октябре появилась информация о том, что в одной из больниц Ростова-на-Дону несколько пациентов, госпитализированных с коронавирусом, скончались из-за нехватки кислорода. Согласно рапорту дежурившего в тот момент врача, медик отразил в отчёте о случившемся перебои с подачей кислорода кислородозависимым пациентам. Больные не получали кислород в течение примерно 40 минут. На фоне скандала из-за гибели пациентов глава регионального Минздрава Татьяна Быковская приняла решение об уходе с должности. Позже СК сообщил, что по факту смерти пациентов 11 октября в больнице № 20 возбуждено уголовное дело, писал NEWS.ru.