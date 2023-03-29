Очевидцы сообщили о звуке взрыва в Ростове-на-Дону SHOT: жители Ростова-на-Дону сообщают о звуке взрыва

Фото: Администрация города Ростова-на-Дону/vk.com

Telegram-канал SHOT сообщает, что жители Ростова-на-Дону рассказали о звуке взрыва. По данным канала, хлопок произошел в небе. Минобороны информацию пока не комментировало.



Информация о разрушениях не приводится. После хлопка сработали сигнализации машин.

28 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие сбили управляемый реактивный снаряд с двигателем GLSDB в зоне проведения военной операции на Украине. Это первое сообщение военного ведомства об уничтожении так называемой умной авиабомбы. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что сбитый управляемый реактивный снаряд обладает дальностью полета до 150 километров. По его словам, такая ракета может «добить до Крыма».

Ранее в Ростове-на-Дону в здании пограничного управления ФСБ на проспекте Сиверса произошел пожар. Очевидцы сообщили, что 16 марта перед задымлением в здании был слышен взрыв. Глава области Василий Голубев назвал причиной пожара в здании замыкание электропроводки. По его словам, из-за распространившегося огня произошел взрыв емкостей с горюче-смазочными материалами.