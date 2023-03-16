Губернатор Ростовской области назвал причину взрыва в здании ФСБ Глава Ростовской области Голубев: из-за пожара произошел взрыв емкостей с горючими материалами

Фото: Социальные сети

Причиной пожара в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону стало замыкание электропроводки, сообщил в Telegram глава области Василий Голубев. По его словам, из-за распространившегося огня произошел взрыв емкостей с горюче-смазочными материалами.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен, — написал он.

Пожар в здании пограничного управления ФСБ на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону произошел 16 марта. Очевидцы сообщали, что перед задымлением в здании был слышен взрыв. Ряд Telegram-каналов отметили, что взрыв произошел на складе ФСБ. По информации Telegram-канала SHOT, взрывы у здания продолжаются.

В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону рассказали NEWS.ru, что угрозы жителям ближайших домов нет. При этом очевидица сообщила, что услышала звук, похожий на взрыв, в квартире задрожали стены и окна, а через несколько минут она увидела столб дыма над зданием.