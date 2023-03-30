Жительница Ростова заявила, что ее сына в роддоме подменили на мертвого Жительница Ростова-на-Дону заявила, что в роддоме ее ребенка подменили на мертвого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Ростова-на-Дону продолжают расследовать дело о подмене ребенка в роддоме. Местная жительница заявляет, что семь лет назад акушерка отдала ее новорожденного сына другой семье, а ей сообщила о смерти ребенка. Многодетная мать рассказала «КП — Ростов-на-Дону», что акушерка, которая принимала роды странно себя вела и не давала посмотреть на якобы мертвого сына.

Акушерка странно на него посмотрела, а потом стала кричать, что он родился с патологией, и чтобы я радовалась, что он родился мертвый, у меня-то уже трое детей есть. Я его тоже видела: малыш выглядел нормальным, на 3,5 кг, как говорили на УЗИ. Спустя полчаса акушерка взвесила ребенка, и сказала, что он весит 2400 гр, эти данные сыграли большую роль, — пояснила женщина.

По словам многодетной матери, после этого сына ей больше не показали, а на похоронах запретили вскрывать коробку якобы из-за того, что начался процесс разложения тела. Женщина отметила, что первые сомнения появились после общения с медиками из той же больницы, которые и рассказали, что ее сын мог попасть в другую семью.

Я писала заявление в полицию, потом в прокуратуру, в следственный комитет. И через полгода мне удалось добиться эксгумации тела ребенка, которое после жаркого лета слишком хорошо сохранилось, без всех страшных вещей, что описывали в морге, чтобы я не вскрывала коробку, когда везла хоронить. И это была девочка, а не мальчик, — рассказала женщина.

Генетическая экспертиза показала, что это действительно ее ребенок, но мать в это не поверила. Ей удалось добиться повторной эксгумации, которая состоялась в ноябре 2022 года. Женщина хочет получить образцы ДНК, чтобы отправить их на независимую экспертизу.

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