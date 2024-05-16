В российском регионе запущена сирена ракетной опасности Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Жителям рекомендовано укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. <...> Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — говорится в сообщении.

Минувшей ночью ВСУ совершили очередные попытки террористических атак в отношении пяти регионов России. По данным Минобороны РФ, над территорией Белгородской области были перехвачены два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одна ракета тактического комплекса «Точка-У» и один беспилотник. В Крыму были сбиты четыре и перехвачены два дрона. По одному беспилотнику ликвидировали в Брянской и Калужской областях и еще два дрона — над территорией Тульской области.

15 мая стало известно, что мирная жительница пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ на село Зозули в Белгородской области. Гладков пояснил, что дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль, в котором она находилась. Женщину госпитализировали с баротравмой и множественными осколочными ранениями.