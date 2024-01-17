В российском регионе потеряли капсулу с радиоактивным цезием В Иркутской области потеряли радиационный источник с цезием-137

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Группа исследователей из Иркутской области потеряла радиационный источник с цезием-137 во время работ по поиску нефти. Специалисты «ТНГ-Групп» направлялись из Усть-Кута к Чаяндинскому месторождению, с собой у них был радиационный источник «ИГИ-Ц-4-2», представляющий собой небольшую капсулу в защитном коробе, необходимый для разведки. В результате капсула оказалась утерянной, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, капсулы хватились 16 января, руководитель группы исследователей сообщил о пропаже в полицию. Полицейские уже ищут источник, однако пока поиски не увенчались успехом.

Известно также, что капсула содержит радиоактивный цезий-137. Ее хватились после поездки ученых, двигавшихся в направлении к месторождению с 12 по 13 января.

Ранее кандидат биологических наук Наталья Колман высказала мнение, что радиоактивный фон в районе Чернобыльской АЭС на сегодняшний день ниже, чем в обычных магазинных бананах. Ученая аргументировала это тем, что авария на АЭС произошла 37 лет назад, этого времени уже достаточно, чтобы вновь заселить зону отчуждения, которая вполне пригодна для жизни, в то время как в бананах содержится вещество калий-40.