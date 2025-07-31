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31 июля 2025 в 22:27

В российском регионе меньше чем за час произошло три землетрясения

ЕГС РАН: на Камчатке зафиксировали три землетрясения за час

Фото: Sholaita Iriawan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Три землетрясения магнитудой 5,2, 5,0 и 5,8 произошли у побережья Камчатского полуострова в период с 17:52 до 18:41 по всемирному координационному времени (с 14:52 до 15:41 мск), сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (ЕГС РАН). Во всех случаях данных по ощущаемости пока не поступало, отметили в организации.

Первое землетрясение зафиксировано в 192 километрах от Петропавловска-Камчатского, второе — в 177 километрах, третье — в 157 километрах. Эпицентр первого события располагался на глубине 33 километров, второго — на глубине 86,6 километра, третьего — 38,1 километра.

Также мощное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске утром 30 июля. Местные власти объявили угрозу цунами и начали эвакуацию населения. По данным регионального центра «Южно-Сахалинск», подземные толчки ощущались в городе с силой 5–6 баллов.

В результате землетрясения и цунами порт Северо-Курильска и местное рыбопромышленное предприятие оказались затоплены волнами. По информации МЧС России, в городе также обвалился фасад детского сада. Здание находилось на ремонте.

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