В российском поселке наткнулись на неразорвавшийся снаряд Mash Iptash: в коттеджном поселке Казани нашли неразорвавшийся снаряд

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В коттеджном поселке Казани нашли неразорвавшийся снаряд, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Как отмечается, на мину калибра 120 мм наткнулись рабочие, которые готовили место под фундамент для будущего дома на улице Деринга. На место вызвали полицию, находку забрали. По информации канала, снаряд угрозы не представлял.

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что в лесу недалеко от деревни Крутой Калязинского района Тверской области обнаружили беспилотник ВСУ, начиненный 10 килограммами взрывчатки. По его данным, находку сделал местный 60-летний житель во время прогулки с собаками. Как пишет канал, найденный дрон в январе пытался атаковать ярославский завод «Славнефть-ЯНОС».

До этого обломки БПЛА были найдены на территории Волгоградской области. Пресс-служба администрации Еланского района уточнила, что жертв и разрушений в результате инцидента нет.

В апреле правоохранители во время оперативно-разыскных мероприятий нашли в офисе одной из московских фирм беспилотный летательный аппарат «Баба-яга». Как отмечается, компания занимается поставками телекоммуникационного оборудования и дрон принадлежал ее владельцу. Беспилотник изъяли. Для чего он понадобился владельцу, не уточнялось.