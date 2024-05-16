В российском городе ограничили работу аэропорта ТАСС: аэропорт Ставрополя закрыли для приема и выпуска самолетов

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Аэропорт Ставрополя закрыт для приема и выпуска самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к администрации воздушной гавани. Уточняется, что ограничения действуют с 14:00 мск.

Аэропорт Ставрополя закрыт для приема и выпуска ВС по причине ввода ограничений на использование воздушного пространства, — сообщил источник.

Ранее Росавиация сообщила об ограничении работы в аэропортах Казани и Нижнекамска. Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли суда. В аэропорту Казани ограничения действовали с 07:27 мск 15 мая, Нижнекамска — с 07:55 мск.

Позднее стало известно об отмене ограничений в аэропортах Татарстана. Воздушная гавань Казани вернулась к работе в штатном режиме в 09:40 мск, тогда как нижнекамский терминал стал снова принимать и отправлять рейсы в 10:05 мск. В Росавиации уточнили, что меры вводились в целях обеспечениях безопасности полетов.

До этого в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде принадлежащий экс-президенту США Дональду Трампу Boeing 757 врезался в другой корпоративный самолет во время руления. Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило случившееся.

Кроме того, самолет с футболистами турецкого клуба «Кайсериспор» поразила молния. Борт вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Уточняется, что никто из членов команды не пострадал.