В двух российских городах ввели ограничения в аэропортах Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют рейсы

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В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения, сообщили в Росавиации. Меры принимаются в целях обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве. Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 15 мая (среда) на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) – введены временные ограничения, — говорится в сообщении.

Уточняется, что аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07:27 мск. Аналогичные ограничения действуют в воздушной гавани Нижнекамска с 07:55 мск. В Росавиации добавили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

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