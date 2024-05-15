Аэропорты в двух российских городах отменили ограничения на полеты Росавиация: ограничения на полеты в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Аэропорты в Казани и Нижнекамске в Татарстане работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения в воздушных гаванях сняли в 09:40 и 10:05 по московскому времени.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов — это безусловный приоритет, — сказано в сообщении.

В связи с ограничениями три самолета ушли на запасные аэродромы. Два из них должны были приземлиться в аэропорту Казани, а один — в Нижнекамске.

Ограничения в воздушных гаванях ввели утром 15 мая. Аэропорт Казани перестал принимать самолеты в 07:27, а Нижнекамска — в 07:55. В Росавиации уточнили, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

В Минобороны России сообщили, что около 07:30 в небе над Татарстаном средства противовоздушной обороны сбили беспилотник. Telegram-канал Baza отметил, что дрон перехватили в Верхнеуслонском районе республики.

В Казани с 14 по 19 мая на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит форум молодых дипломатов стран ОИС. Его ключевая тема — «Доверие и сотрудничество».